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توك شو

صفاء الطوخي: قعدة كورونا حلوة أوى واستمتعت بالوقفة في المطبخ

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:28 م
صفاء الطوخى
صفاء الطوخى
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أسامة علي
أبدت الفنانة صفاء الطوخى رأيها فى أزمة كورونا وإجبار المواطنين على الجلوس فى المنزل، قائلة إن الفيروس مفزع جدا، "وزى ما بيقولوا بالبلدى خدنا مقص حرامية".

وقالت صفاء الطوخى خلال استضافتها ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "فى البداية كان فيه حالة من الفزع، ولما كتب علينا القعدة فى البيت اكتشفت حاجات جميلة جدا".

وتابعت صفاء الطوخي: "حلو أوى أن الواحده تبقى قاعدة فى البيت وتبقى ست بيت، بقيت مستمتعة بالوقفة فى المطبخ".


واختتمت صفاء الطوخي: أزمة كورونا قربت الناس من بعضها وأتمنى زوال الغمة.
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