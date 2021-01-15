محمود العسال: سجل مصر في حقوق الإنسان يؤكد انتصارها للقانون والعدالة

قال المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، وأن إجراء انتخابات نزيهة شفافة بشهادة العالم أجمع أكبر ضمانة لحقوق الإنسان في مصر، ووصول ممثليهم إلى البرلمان سواء عبر مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.









وأشار، في تصريحات له، إلى أنه بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والأوروبية ذاتها فإن الانتصار للقانون وحقوق الإنسان في مصر، سمة أساسية لحكم الرئيس السيسي وطوال الفترة الماضية.









وشدد العسال على أن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية واقتحام الكونجرس وغيرها من الأحداث المؤسفة، يؤكد أن بعض الدول وحتى الولايات المتحدة يتذرعون بحقوق الإنسان لمهاجمة مصر أو تسجيل انتقادات ليست حقيقية وأغلبها "ملفق".





وأضاف أن اقتحام الكونجرس جاء بتحريض على أعلى مستوى وهو نوع من الإرهاب والهمجية لاقتحام مؤسسة رسمية، ثم بعد ذلك تتشدق هذه القوى سواء أوروبية أو أمريكية، بحالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن سجل مصر في حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، يؤكد انتصارها للقانون والعدالة وتطبيق أعلى معايير الشفافية.









واستطرد العسال، أن الفترة الماضية أثبتت أن كثير من المنظمات المشبوهة والمأجورة أوروبيا وأمريكيا، تأخذ شماعة حقوق الإنسان للإساءة لمصر، قائلا إن القضية ليست حقوق إنسان أو غيرها من هذه الذرائع ولكن وطن قوي ومستقر يريدون أن يخترقوه.









وأردف أنه ليس خافيا على أحد أن أغلب المنظمات الحقوقية الدولية تدار من بلدان عربية وإقليمية وبعضها يحمل أجندات عدائية للوطن، مطالبا بعدم الاهتمام بتقارير هذه الجهات على الإطلاق، ومواصلة مسيرة التعمير والبناء.