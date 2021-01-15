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فن

بقناع "كات وومن".. هنا الزاهد تشارك متابعيها أحدث ظهور

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

نشرت الفنانة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها بماسك الكات وومن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتألقت هنا الزاهد في الظهور عبر السوشيال ميديا بطلة غريبة من داخل سيارتها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

 

ونالت العديد من التعليقات، على النحو التالي: "جميلة كالعادة_ بنحبك يا أحلى هنا".

 

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.    

 

وقدمت هنا الزاهد العام الماضي فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.    

 

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.  

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