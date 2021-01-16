اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بالمنيا

المهندس محمد سيد ليله رئيس الوحدة المحــلية لمركز ومدينة مغاغة ب المنيا فصل مغذي كهرباء السد العالي وذلك اليوم السبت. أعلن





وأكد ان الانقطاع نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية المعتادة على المغذي حسب البرنامج المعد لذلك في الثامنة صباحا على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم





وقال ليله أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها هي شوارع الزهور والمحطة وطه حسين وجامع الفتح وعزبة الكيلو وعبد العظيم والسلام والجمهورية والتأمينات والكنيسة والمدرسة الانجيلية وصيدلية الإسعاف والمطافي ومنطقة ناعوم وبرج حبيبة.





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كما سيتم فصل مغذي كهرباء شارونة وذلك اليوم السبت وغدا الأحد لإجراء أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة على المغذي من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا حسب البرنامج المعد لذلك على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال ، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن قريتي شارونة وعباد شارونة وتوابعهما .





وفي سياق متصل وفى اطار خطة الدولة برفع كفاءة اعمدة الأنارة وأنارة الطرق وحرصها على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الصيانة المستمرة للانارة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي وتكليفات اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بوضع خطة متكاملة للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية.



