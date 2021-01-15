شاهد.. دفن أحد أكبر داعمي إسرائيل على مر التاريخ

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض دفن أحد أكبر داعمي إسرائيل على مر التاريخ الملياردير "شيلدون أديلسون"، على جبل الزيتون.





وأشارت إل أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن جثمان الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي توفى مؤخرا عن عمر ناهز 87 عاما، وصل إلى إسرائيل وسيدفن الجمعة على جبل الزيتون في القدس.





وأوضحت أن موقع قناة تليفزيون "i24news.tv" قال عن أديلسون إنه "ناضل من أجل القدس بلا كلل ومن أجل تعزيز مكانتها كعاصمة لإسرائيل، سواء بالأفعال أو في النشاط العنيد لنقل السفارة الأمريكية إليها".





ونقل الموقع الإلكتروني عن أرملته ميريام أديلسون قولها: "لقد جئنا إلى البلاد التي أحبها شيلدون كثيرا، من غير المتصور أنه لن يراها مرة أخرى، هذه المرة يأتيها للراحة، راحة أبدية، ليس للبحث عن كيفية الترويج ومكان للتبرع، إنه شعور بوجود فجوة كبيرة وخسارة عظمى ولكن أيضا بالراحة، أن كربه وراءه وسيرقد بين عظماء شعبنا على جبل الزيتون في صهيون".