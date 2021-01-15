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أخبار العالم

قلق أوروبي من تأخر تسليم لقاح فايزر

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:10 م
تأخر تسليم لقاح فايزر
تأخر تسليم لقاح فايزر في أوروبا
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قسم الخارجي

أعربت 6 دول أوروبية عن قلقها البالغ لتأخر تسليم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

فيما قالت شركة فايزر إن هذا التخفيض في الإنتاج، سيؤثر على جميع الدول الأوروبية، وقد يتم تأخير التسليم لنحو 3 أو 4 أسابيع.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن شركة فايزر أبلغت التكتل بالتزامها بتسيلم جرعات لقاح كورونا في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن المخزون الموجود لديها سيكون قادر على تعويض هذا الخفض في عملية التسليم، لبضعة أسابيع قادمة إذا كان هناك حاجة لذلك.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الألمانية إن "فايزر" أبلغت الأوروبيين بأنها لن تكون قادرة على تسليم جميع الجرعات المتفق عليها خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن تأمين ما يصل إلى 600 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا، لتوزيعه على دول التكتل.
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