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محافظات

من الـ 9 صباحا.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالمنيا اليوم

السبت 16/يناير/2021 - 02:02 ص
قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالمنيا
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ايمن رياض
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا  قطع مياة الشرب اليوم السبت بمناطق غرب المنيا والتي تضم كلية الهندسة وعزبة قزمان من الساعه التاسعه صباحا حتى الثانيه عشر ظهرا لأعمال الصيانه. 

وفي سياق أخر أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

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واضاف المحافظ ان المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ، و تستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.

واوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨  فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت. 


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