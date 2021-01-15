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فن

بـ هوت شورت.. نوال الزغبي تشارك متابعيها إطلالة جديدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.  

وتألقت بالظهور باطلالة أنيقة، غلب عليها اللون الأسود، حيث ارتدت "هوت شورت قصيرا مطرزا"، و"توب" أسود واسعا.  

وعلقت نوال الزغبي على الصورة: "مفتقده كل شيء"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وعبروا لها عن رشاقتها وجمالها الملحوظ.   

يذكر أن احدث ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعري، عمرو المصري، توما، إلهامي دهيمة.


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