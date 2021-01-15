وليد شعبان عن قرار الجبلاية: أبناء الحكام أطاحوا بآبائهم





قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أطاح أبناء الحكام بآبائهم خارج مواقع المسئولية بلجان الحكام، ورغم احترامى الشديد للقرار إلا أنه أبعد خبراء وأكفاء عن إدارة التحكيم المصرى أمثال الكابتن جمال الغندور والكابتن ناصر عباس وآخرون منتشرون فى كل ربوع مصر وتلك خسارة.





وتابع: أعتقد أنها كبيرة رغم أن هناك عظاما ليس لديهم أبناء فى سلك التحكيم قادرون على إدارة التحكيم المصرى.







وأضاف: ولكننى أتناول القرار من ناحية المضمون، فقد كان سيظهر ويتألق سمير عثمان حتى لو كان الراحل محمود عثمان خارج المسئولية، وكان سيبزغ ياسر عبد الرؤوف فى حال عدم وجود الكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز - أطال الله فى عمره - وأخرون كانوا سيظهرون على الساحة التحكيمية حتى لو كان آباؤهم مسئولين عن التحكيم.







واستطرد : لاسيما أن التحكيم موهبة تفرض نفسها على الجميع سواء كان الأب مسئولًا أو غير ذلك، ولكن القرار الصادر أراد أن يضع حدا لما يتردد بمجاملة أبناء الحكام ومحاباتهم.







وأشار إلى أن التحكيم المصرى لو تم إدارته من أجل المصلحة العامة لن يكون لهذا القرار أى قيمة أو وزن ولكن لأن إدارته أخذت طرق أخرى لقيادته وتحمل مسئوليته فإن القرار الصادر بات منطقيًا وواجبًا لدرء الشبهات وأتمنى أن يكون القرار صادرًا سعيًا للمصلحة العامة والارتقاء بالتحكيم المصرى والاعتلاء بأبناء الحكام بعيدًا عن آبائهم!







كانت اللجنة الثلاثية لإدارة الكرة المصرية قد أصدرت قرارها بإبعاد الحكام المتقاعدين عن مواقع المسئولية فى حال ارتباطهم بالحكام العاملين بعلاقة أسرية من الدرجة الأولى .

انتقد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق، قرار اتحاد الكرة باستبعاد المسئولين فى اللجان الرئيسية والفرعية للحكام من مناصبهم.