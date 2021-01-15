سلوى محمد: جماعة الإخوان الإرهابية هددتنا بالضرب في وزارة الثقافة

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وتابعت خلال استضافتها للفنانة صفاء الطوخى ابنة الراحلة فتحية العسال، ببرنامج " 3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلة:" الإخوان بعتوا لينا رسالة تهديد بالضرب، لو استمرينا فى الاعتصام ، لكن والدتك مروَّحتش ، وباتت فى الوزارة".





ومن جهتها، قالت صفاء الطوخى، "اليوم اللى اعتصمت فيه ماما؛ كان من أصعب الايام فى حياتى ، وكنت بره مصر بصوَّر مسلسل، وماما فى الفترة دى كانت تعبانة".





وأوضحت، الطوخى، تواصلت مع أمي وأخبرتني أنها بالمنزل ولكن في الحقيقة كانت فى وزارة الثقافة.

قالت الفنانة والإعلامية سلوى محمد، إنها اعتصمت هي والكاتبة الراحلة، فتحية العسالفى وزارة الثقافةأثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.