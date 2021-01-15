ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سلوى محمد: جماعة الإخوان الإرهابية هددتنا بالضرب في وزارة الثقافة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:20 م
الإعلامية سلوى محمد
الإعلامية سلوى محمد
Advertisements
أسامة علي
قالت الفنانة والإعلامية سلوى محمد، إنها اعتصمت هي والكاتبة الراحلة، فتحية العسال، فى وزارة الثقافة، أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابعت خلال استضافتها للفنانة  صفاء الطوخى ابنة الراحلة فتحية العسال، ببرنامج " 3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلة:" الإخوان بعتوا لينا رسالة تهديد بالضرب، لو استمرينا فى الاعتصام، لكن والدتك مروَّحتش، وباتت فى الوزارة".

ومن جهتها، قالت صفاء الطوخى، "اليوم اللى اعتصمت فيه ماما؛ كان من أصعب الايام فى حياتى، وكنت بره مصر بصوَّر مسلسل، وماما فى الفترة دى كانت تعبانة".

وأوضحت، الطوخى، تواصلت مع أمي وأخبرتني أنها بالمنزل ولكن في الحقيقة كانت فى وزارة الثقافة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أشعل النار في نفسه| الاخوان الإرهابية تستخدم أحد عناصرها لإثارة الرأي العام في مصر

رائحة الموت.. السجل الأسود للجماعة الإرهابية فى ذكرى أحداث الاتحادية ..فيديو

صفاء الطوخي: بابا وماما لم يساعدونى في دخول الفن

صفاء الطوخي لـ مذيعة سألتها عن فقدان والدتها: بعتبرها مسافرة وهتيجي

ترشيحاتنا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور

شريف دابو يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الدوري

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا

أول ليلة في القبر .. خطيب المسجد الحرام يوضح ماذا يحدث للميت ؟

القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور