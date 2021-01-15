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حوادث

إصابة طالب على يد عامل بطلخا بطعنة نافذة بالبطن

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:44 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
أصيب طالب بطعنه نافذه بالبطن ، اثر مشادة مع عامل للخلافات المالية بينهما بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية

ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة  لمركز شرطة طلخا من مستشفي الطوارئ  بالمنصورة بوصول  طالب مصاب بجرح نافذ في البطن ادعاء تعد. 

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث  مركز شرطة طلخا إلي المستشفي وبالفحص تبين إصابة "حسام طارق المتولي جمعه "،  ١٨ عاما ،طالب ، ومقيم بندر طلخا ، مصابا بجرح نافذ بالبطن ،بسوال والده ، ٤٢ عاما صاحب محل كاوتشوك ، ومقيم بذات العنوان  اتهم "كريم ا. م. ا " ٢٤ عاما  عامل ، ومقيم بذات العنوان . بالتعدي علي نجله بالضرب بالة حادة" سكين" واحداث اصابته لوجود خلافات مالية بينهما . 

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ، وبارشاده تم ضبط الاداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها "  وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٢١ مركز طلخا، وجار العرض  علي النيابة العامة.
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