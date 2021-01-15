رئيس الحركة الوطنية يعتمد تشكيل أمانة الحزب في الإسكندرية

أعلن رؤوف السيد علي رئيس الحركة الوطنية المصرية، عن تشكيل هيئة مكتب أمانة الحزب بالإسكندرية، معتمدا أحمد عبدالعليم عطيه الهلباوي امينا عاما للحزب بالإسكندرية وجاءت تشكيل أمانة المحافظة كالتالي وفقا لنص القرار:
أحمد عبدالعليم عطية الهلباوي الامين العام، و أمين التنظيم علاء عبدالرؤوف مصطفي الأمين المساعد، وعبدالنبي محمد علي الأمين المساعد أخر، أيمن أحمد علي غانم الأمين المساعد، وعضوية هيئة مكتب كلا من نبيل مكانزي إبراهيم مرجان و أشرف محمود عباس.
كما تم اعتماد مشرفى القطاعات: وسط سمير سليمان حنه الله و غرب عزمي شبل محمود جوده و محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم و السيد محمد جنيد و زينب محمد فراج أمينة المراة، أمين الشباب صبري منسي عبدالحميد ، وأمين شئون العضوية نسمة محمود يوسف وأمين المجالس المحلية أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم.
واعتمد رئيس الحزب ايضا، أمين الشئون البرلمانية هند مصطفي إسماعيل ميدان، أمين الإعلام رشا مصطفي القشيري، ورئيس لجنة العلاقات العامة منال أحمد التهامي، و أمين العمال محمد عفيفي محمد عفيفي ، أمين التواصل الإجتماعي عبدالعزيز السيد عبدالعزيز، ورئيس لجنة التعليم أحمد صبري مرسي محمود ، أمين المهنيين إبراهيم فكري إبراهيم أبو بكر ، رئيس لجنة الصحة نهي محمد غانم السيد، أمين الشئون المالية مينا، أبادير رزق ، أمين قطاع الأعمال محمد إبراهيم الدسوقي ، رئيس لجنة فض المنازعات محمد محمد علي إبراهيم ، رئيس لجنة التجارة والصناعة أحمد فؤاد عطيه مرعي ، أمين التدريب والتثقيف حسام الدين أحمد محمد القاضي ، أمين الفلاحين محمود أمين مصطفي عبدالكريم ، أمين المواطنة نادر بباوي إبراهيم عبيد ، أمين العمل الجماهيري رفيق جرجس حبيب جاد ، رئيس لجنة التكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي حنان زكريا نصيف ، أمين التواصل السياسي منال محمد حجازي أحمد ، أ مين الشئون القانونية أسامة حلمي جوارجي.