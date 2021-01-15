رئيس الحركة الوطنية يعتمد تشكيل أمانة الحزب في الإسكندرية

أعلن رؤوف السيد علي رئيس الحركة الوطنية المصرية، عن تشكيل هيئة مكتب أمانة الحزب بالإسكندرية ، معتمدا أحمد عبدالعليم عطيه الهلباوي امينا عاما للحزب بالإسكندرية وجاءت تشكيل أمانة المحافظة كالتالي وفقا لنص القرار:





أحمد عبدالعليم عطية الهلباوي الامين العام، و أمين التنظيم علاء عبدالرؤوف مصطفي الأمين المساعد، و عبدالنبي محمد علي الأمين المساعد أخر، أيمن أحمد علي غانم الأمين المساعد، وعضوية هيئة مكتب كلا من نبيل مكانزي إبراهيم مرجان و أشرف محمود عباس.





كما تم اعتماد مشرفى القطاعات: وسط سمير سليمان حنه الله و غرب عزمي شبل محمود جوده و محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم و السيد محمد جنيد و زينب محمد فراج أمينة المراة، أمين الشباب صبري منسي عبدالحميد ، و أمين شئون العضوية نسمة محمود يوسف و أمين المجالس المحلية أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم.



