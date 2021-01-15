طبيب نفسي يحلل حالة الابن المعتدي بالضرب على أمه العجوز بـ دسوق

بدموع الحرقة وكدمات وجروح شديدة في الوجه والجسم تلقت "دولت محمد" مسنة سبعينيات أبشع الاعتداءات من أقرب الناس إليها المتمثل في ابنها الوحيد، الذي قبع على قلبه الجحود وأموال بالضرب المبرح على أمه داخل غرفتها الصغيرة التي تعيش فيها الأم بعد أن طردها ابنها العاق من منزلها منذ 15 عاما، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

بقلب يحمل الكره والضغينة، اقتحم الابن صاحب لحية تغزوها الشيب، غرفة أمه المستأجرة مندفعا نحوها بكل قوته مصورا وابلا من اللكمات التي تحمل الغل وتبحث بعقوقه لأمه لدرجة تخطت الجحود، دون أدنى آدمية.

تهجم الابن الذي يعمل سباكا على أمه "دولت" بعد أن عارضته في أفعاله المريبة التي يقوم بها في منزله، وذلك بعد أن لاحظت دخول أناس غرباء إلى منزله في وقت متأخر من الليل ليبيتوا حتى الصباح، لتلقى جزاء اعتراضه ضربا وإهانة كادت تفضي بموتها لولا تدخل الجيران.

بعد ظهور المسنة المسكينة "دولت" عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتروي مأساتها لقى الابن جزاءه وقبض عليه تمهيدا لمحاسبته على جريمته الشنيعة نحو أمه، التي عانت من قسوته لسنوات في صمت ليكشف المستور وينكشف غطاء أفعال ابنها السمعية تجاهها.

تعاطي المخدرات أو المعاناة من اضطراب نفسي عصابي أو الاكتئاب الحاد يمكن أن يدفع الابن إلى الاعتداء على والديه خاصة الأم، كان ذلك تفسير الدكتور الدكتور جمال فرويز، استشاري طب نفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، لواقعة الأم "دولت" التي لقت اعتداء سافرا من قبل ابنها المحبوس.

يوضح استشاري طب نفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أنه من الممكن أن يكون تعاطي المخدرات هو السبب وراء اعتداء الأبناء على والديهم، أو بسبب معاناة الأبناء من اضطراب نفسي عصابي يدفعهم إلى العصبية المفرطة التي قد تصل إلى الاعتداء بالضرب على أسرهم خاصة الأم أو الأب، وهذا لا يبرر أفعالهم الشنيعة والمرضية تجاه عائلتهم.

وأشار الدكتور "جمال "، إلى أن التشخيص النفسي مهم لهؤلاء الأبناء حتى يتم معرفة السبب وراء اعتدائهم على أسرهم وعوائلهم، حيث من الممكن أن يعاني الابن من مرض الانفصام أو الهوس الشديد الذي يجعله في غاية العنف والعصبية مع أسرهم.

ويشرح استشاري طب نفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن الاكتئاب الحاد وضغط الأم أو الأب على الابن يمكن أن يدفع إلى اللجوء إلى العنف معهم والاعتداء عليهم بشكل قد يودي بحياتهم، وهذا الأمر يمكن التعرف عليه إذا عرض هذا الشخص إلى طبيب نفسي لمعرفة سبب ودوافع هذا الابن التي جعلته يقوم بالاعتداء على أفراد أسرته.