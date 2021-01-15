بعد التعاقد مع جافي.. وزير الصحة الأسبق: توفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، أن الحكومة المصرية تعاقدت مع التحالف الدولي للقاحات «جافي» لتدبير لقاحات كورونا لإتاحتها للمواطنين.





وتابع حاتم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "تعاقدنا مع المؤسسة العالمية للقاحات جافي لـ إتاحة 30 مليون جرعة من لقاح كورونا لتوفير للمواطنين وذلك في مارس أو إبريل وحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة الصحة".





وأوضح أن الإصابات الجديدة بدأت في الانخفاض، وأصبحنا نسجل أقل من 1000 إصابة في اليوم، بعدما كنا زدنا عن تسجيل 1300 إصابة في اليوم، وسيظهر ما إذا كنا تجاوزنا ذروة الموجة الثانية الأسبوع المقبل أو خلال أسبوعين، ونأمل أن تقل الأعداد تدريجيا إذ كان هذا الأمر متوقعًا على أوائل نصف شهر فبراير عما كان عليه الحال في شهر يناير.