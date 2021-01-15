3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

لمحاربة شيخوخة الجلد

شيخوخة الجلد أمر لا مفر منه ، لكن تلك العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد المعروفة أيضًا باسم الخطوط الدقيقة والتجاعيد يمكن أن تخيفنا، وهو مرطب طبيعي مليء بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، زيت جوز الهند يحسن حاجز البشرة ويوفر الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية لتجديد بشرتك وتأخير عملية شيخوخة الجلد مما يجعلك بشرة شابة مذهلة، ويساعد مزيج من ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة كبيرة من العسل على وجهك لمدة ساعة على إعادة الحياة إلى بشرتك والتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



