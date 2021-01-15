3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

يحتوي زيت جوز الهند على الفوائد من الفوائد الصحية التي لا تعد ولا يحصى، ومن أشهر الفوائد الصحية لزيت جوز الهند هي الحصول على بشرة ناعمة ونضرة.
زيت جوز الهند مليء ببعض الخصائص المدهشة التي يمكن أن تهدئ من مخاوفك على الفور، وإليك جميع الطرق التي يمكن من خلالها استخدام زيت جوز الهند لتعزيز جمالك.
لمحاربة شيخوخة الجلد
شيخوخة الجلد أمر لا مفر منه ، لكن تلك العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد المعروفة أيضًا باسم الخطوط الدقيقة والتجاعيد يمكن أن تخيفنا، وهو مرطب طبيعي مليء بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، زيت جوز الهند يحسن حاجز البشرة ويوفر الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية لتجديد بشرتك وتأخير عملية شيخوخة الجلد مما يجعلك بشرة شابة مذهلة، ويساعد مزيج من ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة كبيرة من العسل على وجهك لمدة ساعة على إعادة الحياة إلى بشرتك والتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
لأظافر قوية وناعمة
الأظافر الجافة تصبح ضعيفة وهشة، كل ما تحتاجه هو زيادة الترطيب، دلكي أظافرك وجلدك بزيت جوز الهند لبضع دقائق مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وستحصلين على أظافر أجمل وأقوى.
لشعر ناعم كالحرير
يعتبر زيت جوز الهند طريقة رائعة لتقوية شعرك ومحاربة مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر وقشرة الرأس وتكسر الشعر وتساقطه، يساعد زيت جوز الهند على منع فقدان البروتين من شعرك ، ويتغلغل بعمق في جذور شعرك لإضفاء القوة وإضفاء اللمعان على شعرك ، مما يتركك بشعر كثيف وناعم.
المصدر boldsky