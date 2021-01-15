إصابة طفلة سقطت من سلم المنزل في السنبلاوين

أصيبت طفلة بإصابات خطيرة إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها بقرية طنبول الكبرى التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول أميرة أحمد محمد جمعة ٦ أعوام ومقيمة طرف أسرتها بقرية " طنيول الكبرى " دائرة مركز السنبلاوين مصابة باشتباه نزيف بالمخ ( إدعاء سقوط من علو ) وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.





وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والدتها إيمان السعيد محمد النبوى ٣٥ عاما مدرسة ومقيمة بذات القرية قرر بأنه حال نزول كريمتها من أعلى سلم المنزل بالطابق الثانى إختل توازنها وسقطت على درج السلم مما أدى إلي حدوث اصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



