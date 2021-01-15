وزير خارجية البحرين: حل نزاع الصحراء المغربية سينعكس على المنطقة الأفريقية بأكملها

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن حل نزاع الصحراء المغربية سينعكس على المنطقة الأفريقية بأكملها، معربًا عن ثقة بلاده بأن مبادرة الحكم الذاتي ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار.





وقال الزياني، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو لدعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، إن المغرب له الخيار الأكثر استدامة القائم على الحكم الذاتي وهو القادر على الصمود.





وأضاف الزياني "نرحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وتؤكد بلادنا موقفها في الاعتراف بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على كامل أراضيها".





وأكدت دولة الإمارات العربية تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معربة عن تقديرها لجهود الرباط وواشنطن لتنظيم مؤتمر دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.





وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو لدعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الجمعة، نؤكد على موقف الإمارات الثابت والداعم للمغرب في سيادته على منطقة الصحراء المغربية.





وشدد على حرص أبوظبي أن تكون في مقدمة الدول المؤيدة لمواقف المغرب بخصوص مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.



