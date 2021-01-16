المصرف المتحد الأقل.. سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات الأسبوع

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل اليوم السبت 16 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.10ج نيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.





