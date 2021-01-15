محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة يتفقدان التجهيزات الإنشائية لنادى سيتي كلوب

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق لهما الأعمال الإنشائية والتجهيزات بفرع نادي سيتي كلوب بإستاد مدينة شبين الكوم بنسبة تنفيذ 95%.





تأتى تلك الزيارة التفقدية في إطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سلسلة إنشاءات أندية "city club" بمختلف محافظات الجمهورية وإعطاء إشارة البدء في تجهيز النادي للافتتاح تنفيذًا لتوجه الدولة لدعم وتطوير الرياضة وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.





جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندية سيتي كلوب والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والرياضية وعدد من نجوم الرياضة.





ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لشركة إستادات على مبادرته لتطوير إحدى الحدائق والمراكز الشبابية بشبين الكوم لتناسب جميع فئات المجتمع والطبقة المتوسطة وكذا المنطقة المحيطة بالنادى ، مؤكدًا على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة لدعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع ، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع نادى سيتي كلوب الرياضي بعاصمة المنوفية سيعد طفرة نوعية في تقديم خدمات رياضية وترفيهية لأبناء شعب المنوفية وإيجاد متنفس حضاري للأسر، مؤكدًا حرصه الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بنطاق المحافظة وخلق فرص جادة للشباب وذلك من أجل دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية للمحافظة.





واستمع المحافظ ووزير الشباب والرياضة إلى شرح من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إستادات لمكونات المشروع وعدد المستفيدين وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 95 % وجارى استقبال الأعضاء وسيتم قريبًا تفعيل مراكز الخدمات الحكومية والبنكية والثقافية لتقديم الخدمات بشكل أفضل للجمهور ، وقد تم استعراض فيديو توضيحى عن المراحل الإنشائية قبل وبعد التنفيذ ، كما شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت بالنادى ومنها، قاعة مؤتمرات وسينما وفندق ومركز ثقافي ومركزًا للخدمات الحكومية والبنوك وأخر للمرأة وفق أحدث التصميمات والتكنولوجيا الحديثة ، وكذا ملاعب كرة قدم خماسي وملاعب تنس وعدد 2 ملعب اسكواش وصالة العاب نزال وبساط متعدد بواقع 2 بساط داخل القاعة ، وملاعب لكرة السلة واليد والطائرة، كما يشمل النادي صالة للألعاب الإلكترونية وجيم وعدد 3 حمامات سباحة ومنطقة ألعاب خاصة بالأطفال بالإضافة إلى تطوير الصالة المغطاة، وأشاد المحافظ والوزير بحجم المجهودات والأعمال المنفذة بالنادي من قبل شركة إستادات وإنجازها المهام فى وقت وجيز والذى سيكون بمثابة صرح رياضي ضخم يخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.





وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الشباب والرياضة على أن هذا اليوم يعد عرسًا وتتويجًا لما طال انتظاره منذ بد العمل بالمشروع في أكتوبر 2018 ، معربًا عن سعادته بهذا الكم من الإنشاءات والتجهيزات الفنية والذى سيكون بمثابة مركز خدمي ومجتمعى موضحًا على أن هذا الكم من الأعمال يعد بمثابة افتتاح تجريبى ، وعلى جانب آخر أكد صبحى أن الوزارة تسعى لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية وفقًا لرؤية القيادة السياسية من خلال تطوير عدد من الإستادات والأندية الرياضية واستغلال المساحات الغير مستغلة وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى بالتعاون مع شركة " إستادات القابضة " لتقديم خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية تناسب جميع المواطنين.



