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ثقافة

مدير المتحف المصرى: إعادة البوابة الحديدية بعد خروج موكب المومياوات الملكية

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:29 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أكدت صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن البوابة الحديدية الخارجية الأصلية للمتحف المصري محفوظة حاليا بحديقة المتحف وذلك لحين الانتهاء من عملية خروج موكب المومياوات الملكية إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وأضافت أن البوابة سيتم إعادة تركيبها مرة أخري في مكانها بعد الفعالية.

وأضافت أنه تم فك البوابة الأصلية للحفاظ عليها وتسهيل خروج موكب المومياوات، حيث أشارت الدراسات ضيق المسافة بين ضلفتي الباب بعد فتحه مما يصعب من عملية مرور الموكب، لذلك تم تدعيم وفك البوابة الأصلية بمعرفة المختصين وتصنيع بوابة أخري حديدية بصورة مؤقتة تسمح بمرور الموكب بسهولة وللحفاظ على البوابة الأصلية.

وأشارت عبد الرازق إلى أن البوابة الخارجية الأصلية للمتحف كان قد تم ترميمها وإعادة تشغيلها العام الماضي، لأول مرة منذ  تعرضها للتلف عام ٢٠١١.
مدير المتحف المصرى: إعادة البوابة الحديدية بعد خروج موكب المومياوات الملكية
مدير المتحف المصرى: إعادة البوابة الحديدية بعد خروج موكب المومياوات الملكية
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