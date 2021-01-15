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الزراعة: تبطين الترع يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك المياه

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:21 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة
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حمزة شعيب
 أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أنه تم  تبطين عدد كبير من الترع في إطار تحسين  كفاءة استهلاك المياه فى مصر كما أنه يجرى حاليا تطوير تطبيق أساليب الرى الحديث بأكثر من مليون فدان  خلال الرى بالتنقيط والرش والعديد من الأدوات التى من شأنها أن تعلى الاستفادة من الأرض والمياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "هناك لجنة مشتركة بين وزيرى الزراعة والرى، من خلالها يتم مناقشة كافة القضايا العالقة والنقاط المشتركة لتطوير منظومة نظم الرى والرى الحديث".

وأوضح:"تطوير شبكات الرى الحديث أو منظومة الرى المطور، يصب فى صالح تحسين كفاءة استهلاك المياه، لافتا إلي أن الدولة المصرية تواجه تحديا كبيرا فيما يخص ملف المياه.

وتابع: "نعمل حاليا فى مليون فدان، وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة، وهناك مخطط لتطوير 6.1 مليون فدان جديدا سيتم العمل عليها فورا، وتم التنسيق مع البنوك الونية لتمويل عملية تطوير نظم الرى وتبطين الترع والمصارف".
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