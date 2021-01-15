عميد علوم حلوان: تقليل العاملين بالكلية للحد من انتشار كورونا

قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية ملتزمة بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لاين، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.





وأضاف أبو الدهب لـ صدى البلد أن الكلية قللت أعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث زحام أو تكدس ضمن إجراءات الحفاظ على الطلاب والعاملين ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.





وأشار عميد كلية العلوم إلى أن خطة تقليل العاملين تتم بدون أن تتسبب فى تعطيل أو تأخير العمل داخل الكلية.



