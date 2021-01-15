ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد علوم حلوان: تقليل العاملين بالكلية للحد من انتشار كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:00 م
د.عماد ابو الدهب
د.عماد ابو الدهب
Advertisements
إسلام خالد
قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية ملتزمة بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لاين، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.

وأضاف أبو الدهب لـ صدى البلد أن الكلية قللت أعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث زحام أو تكدس ضمن إجراءات الحفاظ على الطلاب والعاملين ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم. 

وأشار عميد كلية العلوم إلى أن خطة تقليل العاملين تتم بدون أن تتسبب فى تعطيل أو تأخير العمل داخل الكلية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

امتحانات منتصف الفصل الدراسي.. جامعة حلوان تعلن الجدول قريبا.. ماجد نجم: العملي منتصف يناير

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم جامعة حلوان

كليات جامعة حلوان تعلن موعد امتحانات العملي ومنتصف العام.. وتنبه على الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

في أجواء من الإجراءات الاحترازية.. علوم حلوان تعلن موعد الامتحانات لطلاب الدراسات العليا

علوم حلوان تحارب كورونا.. إنتاج مطهر قوى ورخيص.. تحذير للطلاب من الحضور حال الشعور بأى أعراض.. وإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

علوم حلوان: استمرار الدراسة أون لاين.. ضوابط مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية العلوم.. ونقوم بعمل مسابقات وأنشطة طلابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

بحبك أكتر ما تتخيلي.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان

الكاف يعلن المواعيد الرسمية لمواجهات دوري أبطال إفريقيا

تعرف على حفيد يحيى الفخراني في مسلسل نجيب زاهي زركش

أخبار الفن| القبض على السورية إنجي خوري بعد الفيديوهات الفاضحة.. صحيفة الحالة الجنائية تهدد مصير حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

بعد القبض عليها.. هوية إنجي خوري تفضح عمرها الحقيقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد