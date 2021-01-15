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الصحة العالمية: تحلوا بالصبر.. إنتاج لقاحات كورونا يستغرق وقتا

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:34 م
لصحة العالمية: انتاج
لصحة العالمية: انتاج لقاحات كورونا يستغرق وقتا طويلة
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آية التيجي
أطلقت منظمة الصحة العالمية تنبيهًا قبل ساعات، قالت فيه إن المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا كوفيد-19 لن تكتمل هذا العام؛ حيث يجب الاستمرار في تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامة وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

وكشفت سمية سواميناثان المسؤولة العلمية في المنظمة من جنيف، أن العالم لن يصل للمناعة الجماعية هذا العام 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأشارت سواميناثان، إلى أن العلماء قاموا بتطوير لقاحات آمنة واعدة وفعالة ضد فيروس كورونا في أقل من عام، ولكن على الرغم من ذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين توفير اللقاحات.

وأفادت، بأن توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتًا ليس فقط بالملايين بل بالمليارات، داعية الناس إلى التحلي بالصبر قليلًا؛ حيث ان في النهاية اللقاحات سوف تصل إلى جميع أنحاء العالم.

وتابعت سواميناثان، أن انتشار الفيروس سهلا جدا وعلينا الحذر من طريقة الانتقال كما هي والعلاج واللقاح ضد كورونا فعال بقوة مع أي سلالة كورونا.
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