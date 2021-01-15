تعليمات مهمة لطلاب وحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني بـ ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة نهلة راحيل، مدير وحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني في كلية الألسن جامعة عين شمس، أنه على الطلبة ممن لم يتسلموا كارنيه عضوية رابطة خريجي جامعة عين شمس؛ الدخول على الرابط التالي، وملء البيانات المطلوبة؛ حتى يتسنى للرابطة إعداد الكارنيهات الخاصة بهم؛ كي يتمتعوا بالمزايا التي تقدمها الرابطة لأبناء الجامعة من الخريجين.
لينك استمارة التسجيل:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1UTNYv54oO_aWoG6e1Qgs8qXS59g4EaVFlOaApfUuiZa_Vw/viewform
وفي سياق اخر تنظم جامعة عين شمس احتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وعددهم 331 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة ، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعه وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة أيام 17,18,19 يناير .
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ويشهد اليوم الأول تكريم الحاصلين علي الجائزة من كلية العلوم وعددهم 117 عضو هيئة تدريس، وفي اليوم التالي سيتم تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتى الطب والصيدلة وعددهم 106 عضو هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات ( البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).
لينك استمارة التسجيل:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1UTNYv54oO_aWoG6e1Qgs8qXS59g4EaVFlOaApfUuiZa_Vw/viewform
وفي سياق اخر تنظم جامعة عين شمس احتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وعددهم 331 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة ، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعه وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة أيام 17,18,19 يناير .
أقرأ أيضًا: ستعود بصفة طبيعية.. عميد آثار القاهرة: حنين حسام كانت تتابع دراستها من السجن
ويشهد اليوم الأول تكريم الحاصلين علي الجائزة من كلية العلوم وعددهم 117 عضو هيئة تدريس، وفي اليوم التالي سيتم تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتى الطب والصيدلة وعددهم 106 عضو هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات ( البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).