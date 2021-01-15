كورونا يواصل حصد أرواح الجيش الأبيض .. وفاة فني تمريض بمستشفيات الزقازيق

شهدت محافظة الشرقية، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من صفوف الجيش الأبيض، وهى أمل محمد سعيد فني تمريض أول بمستشفيات جامعة الزقازيق.









وفى ذات السياق نعت جامعة الزقازيق أمل محمد سعيد فني تمريض أول بمستشفيات جامعة الزقازيق فى بيان لها قائلة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره...تنعي جامعة الزقازيق برئاسة د.عثمان شعلان ، أ. أمل محمد سعيد محمد أحمد إسماعيل فني تمريض أول بمستشفيات جامعة الزقازيق إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ويتقدم رئيس الجامعة، والسادة النواب، وعمداء الكليات، ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة ، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور لها ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.





وأكد د. عثمان شعلان أن الجامعة جانبه تُقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التي يُقدمها جميع أفراد القطاع الصحي خلال الفترة الراهنة، حيث يمثلوا خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد .