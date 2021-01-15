بكلمات جميلة.. أحمد زاهر يهنئ ابنته منى بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته منى بعيد ميلادها، وشارك عدد من الصور التي تجمعه بها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد زاهر، قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلي منى في الدنيا ربنا يسعد ايامك ويفرح قلبك يا منمونة يا أحلى وأطعم وألذ بنوتة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولمامتك ولاخواتك ويحفظك يا روح قلبي".

وعلق الفنان أحمد زاهر على انضمام النجم حسين فهمي لبطولة فيلم " فارس" الذي سيتم استكمال تصويره خلال الأيام المقبلة.

ونشر أحمد زاهر مجموعة من الصور له مع الفنان حسين فهمي ومنتج الفيلم أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا "انضم الواد التقيل النجم الكبير حسين فهمي لبطوله فيلم #فارس يارب التوفيق من عندك #فارس تاليف #حسام_موسي و اخراج #رؤوف_عبد_العزيز وانتاج #ايمن_يوسف شركه الجذور ايام و يتم الاعلان عن باقي ابطال الفيلم ادعولنا".

فيلم "فارس" إنتاج أيمن يوسف ومن تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويأتي هذا العمل بعد نجاح فيلم زاهر «زنزانة 7»، الذى عرض نهاية موسم الصيف الماضي. واستغل المخرج رؤوف عبد العزيز، توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة لمسلسله الجديد الطاووس.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي بدأ عرضه يوم 27 ديسمبر الماضي 2020