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أخبار العالم

بعد مطار عدن.. محاولة لتفجير مقر الحكومة اليمنية بطائرة مسيرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:39 م
الحكومة اليمنية -
الحكومة اليمنية - ارشيفي
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محمود نوفل
أفادت تقارير صحفية يمنية نقلا عن ‏مصدر أمني بأنه تم إحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة كان يستهدف قصر ‎معاشيق الرئاسي الذي تتخذه الحكومة اليمنية مقرا لها في العاصمة المؤقتة ‎عدن .

وكان  وزير الداخلية اليمنى، اللواء الركن إبراهيم حيدان، في وقت سابق أعلن عن هوية منفذي الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار عدن الدولى، الايام الماضية، بالتزامن مع وصول الحكومة، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن. 

وأكد وزير الداخلية اليمني في تصريحات صحفية له ضلوع  ميليشيا الحوثي الانقلابية وخبراء إيرانيين ولبنانيين وراء الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد كبير من الشهداء والجرح بحسب ما اوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.  

وافاد وزير الداخلية اليمني بأن منفذي الهجوم كانوا يهدفون  القتل العمد لرئيس وأعضاء الحكومة، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وجريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب موقف دولي واضح وصريح ضد مرتكبي الجريمة الإرهابية.


وبين الوزير اليمني ان ميليشيا الحوثي والخبراء الإيرانيين واللبنانيين قاموا بتنفيذ الهجوم الإرهابي باستخدام ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى أرض – أرض يبلغ مداها من 70 إلى 135 كم، حيث تم اطلاق الصواريخ من مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين ومسارها قادمة من اتجاه الشمال مائل إلى الغرب.

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