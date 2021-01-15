أم تتهم تطبيق تيك توك بالتسبب في انتحار ابنها من أعلى جسر

ألقت والدة مراهق، توفي منتحرا من أعلى جسر للسكك الحديدية، باللوم على تطبيق "تيك توك" في وفاة ابنها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتحر "إليس مورفي ريتشاردز" 15 عامًا، في ويستمنستر شيبي، بمقاطعة "كنت" البريطانية، قبل أسبوع واحد من عيد ميلاده السادس عشر.

وسألت والدته ناتاشا مورفي، 33 عامًا ، الطبيب الشرعي "سونيا هايز" في قصر رئيس الأساقفة، في ميدستون، عما إذا كان من الممكن جعل تطبيق تيك توك، طرفًا مهتما بالقضية؛ لأنها اعتقدت أن المحتوى الضار الذي شاهده ابنها على التطبيق قد يكون تسبب في أفكار انتحارية.

وسقط "إليس" من جسر شيبي للسكك الحديدية، في الساعة 4.30 مساءً يوم 30 سبتمبر؛ عندما مر قطار يحمل تلاميذ مدارس من سيتينجبورن، كِنت، عائدًا إلى شيرنس.