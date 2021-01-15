الصحة: المستشفيات التعليمية تستمر في الفحص وإجراء العمليات الجراحية

أعلن د. محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، بوزارة الصحة، بأن ما تشهده وحدات الهيئة مؤخرا من تطوير لم يكن ليحدث إلا بالدعم الكامل من وزيرة الصحة والسكان وحرصها على توفير كل ما نطلبه حتى نكون على أعلى مستوى من الجاهزية لمواجهة جائحة كورونا وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على وحدات الهيئة.





وأضاف فوزى فى بيان صحفى بأن الفترة الماضية شهدت تطورا ملحوظا بمختلف وحدات الهيئة حيث تم إضافة منشآت جديدة مثلما حدث فى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومستشفى بنها التعليمي ومستشفى دمنهور التعليمي ومستشفى المطرية التعليمي ومعهد الرمد التذكارى، أو برفع كفاءة المنشآت الموجودة مثل ما تم بمعهد السكر ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومستشفى الساحل التعليمي ومعهد التغذية.





وعن أحدث أعمال التطوير الجارية بمستشفى الجلاء التعليمي أفاد بأنه تم تطوير وحدة العمليات لتشمل ٦ غرف عمليات ووحدة رعاية النساء لتصبح ١١ سرير وإمداد وحدة الرعاية المركزة للأطفال بعدد ٦ اسرة وتطوير قسم الأطفال المبتسرين وتوريد عدد إثنان وعشرون حضانة ، وتم افتتاح وحدة لجراحات أورام النساء ضمن حملة صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي ، كما تم تفعيل جراحات المخ والأعصاب للأطفال وحديثي الولادة وذلك بعد التوأمة بين قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي المطرية التعليمى بفريق يرأسه أ. د. نشأت مصطفى وأ. د. وفاء أمين رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، هذا بالإضافة إلى عمل توأمه مع معهد الرمد التذكاري و قسم الحضانات لفحص الأطفال المبتسرين في الحضانة كل يوم أحد أسبوعيا وتفعيل حفظ الأجنة قريبا بمركز مساعدة الإخصاب في المستشفي وذلك في إطار تطوير الوحدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة.



