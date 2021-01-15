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تعليم

عميد علوم حلوان: التعليم الهجين ساعدنا كثيرا ولم نواجه أي مشاكل في تطبيقه

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:01 م
د.عماد ابو الدهب
د.عماد ابو الدهب
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إسلام خالد
قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية التزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أونلاين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.

وأشاد الدكتور أبو الدهب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بمنظومة التعليم الهجين (التعليم عن بعد) والتي ليست بجديدة، حيث أنها انطلقت مع بداية الدراسة فى العام الجامعي الحالي، والتي كانت من خطط وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان لتقليل الكثافات الطلابية داخل الجامعة، وقاعة المحاضرات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أن الدراسة استمرت- بعد قرارات الحكومة- من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة بشكل كامل ودون اى معوقات، لافتا الى  أنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب، وتسجيلها؛ لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الإلكترونية.

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