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حوادث

طعنته بسكين.. إخلاء سبيل الطفلة المتهمة بقتل شقيقها في العاشر من رمضان

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:06 م
شعار النيابه
شعار النيابه
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محمد الطحاوي

قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، إخلاء سبيل الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر، بالسكين بطريق الخطأ على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة حجزتها لحين ورود تقرير لجنة الطفولة والأمومة، وتحريات المباحث التى كشفت من خلال شهود الواقعة أن القتل تم بطريق الخطأ.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

 

وتبين من التحريات، نشوب مشادة بين " ميادة" 17 سنة، وشقيقها "محمد" البالغ من العمر 15 سنة، وتطور الأمر إلى مشاجرة وتدافع بينهما انتهى بأن استلت الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها بالخطأ.

 

وجرى ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على الجثة ونقلها إلى المستشفى العام بالزقازيق للتشريح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

 

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إخلاء سبيل الطفلة المتهمة بقتل شقيقها بالخطأ فى الشرقية

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