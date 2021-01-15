الناس كانت بتيجي بالورود.. نجل جمال عبد الناصر: عيد ميلاد والدي كان بيبقى يوم بهجة

وأوضح عبد الحكيم جمال عبد الناصر، خلال مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،" تقديم الإعلامى مصطفى، بمناسبة الذكرى 103 لميلاد والده: "اليوم دا كان بيبقى يوم بهجة والناس بتيجى ومعاها ورد".





وتابع المهندس عبد الحكيم: "للأسف إحنا اللى كنا بنعمل التورتة وإحنا اللي نطفى الشمع لوحدنا لأنه مكنش بيبقى فاضى".





وأضاف نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أن والده كان دائما الانشغال بهموم الشعب المصرى، لدرجة أنه كان يقرأ شكاوى المواطنين بنفسه.