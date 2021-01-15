عميد بسلاح المظلات: زوجتي وضعت طفلنا خلال تنفيذي لمهمة ولم تخبرني إلا بعد العودة حتى لا أنشغل عنها

قال العميد أركان حرب محمد سعد، ضابط في قوات المظلات المصرية، إنه كان ضابطًا برتبة ملازم عندما التحق بقوات المظلات، وكان منبهرًا للغاية، لأن العلاقة بين أفراد القوات تكاملية ، لأكثر من سبب ، مثل الشعور بالخطر دائمًا ، وصعوبة المهمات المسندة إليهم، وهو ما يزيد الألفة بين الضباط وضباط الصف والجنود.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،: "زوجتي وضعت طفلنا خلال تنفيذي لمهمة، ولم تخبرني إلا بعد العودة؛ حتى لا أنشغل عن مهمتي".





وأشار إلى أن إمكانات وحدات المظلات تمكن أفرادها من العمل خلف خطوط العدو لساعات وأحيانا لأيام، وقد تمتد هذه الأيام طبقًا لطبيعة المهمة، إذ يجرى العمل على توفير كل العوامل لإنجاح المهمات.