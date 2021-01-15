مفيش نمو في الأطراف.. أحمد يستغيث بالمسئولين لعلاجه في أسرع وقت

معاناة حقيقية يعيشها أحمد صاحب ال 16 عاما من قرية البرادعة بمحافظة القليوبية، المصاب بتأخر في نمو الأطراف وإعاقة حركية تلزمه الخضوع لعملية جراحية تحت تدخل طبي أجنبي ومرتفعة التكلفة، ولكن ظروف والده المادية تبقى الحاجز الكبير، فهو رجل بسيط وكبير السن، خرج على المعاش لا يملك سوى تغطية مصاريف يومه، يعاني من مشاكل صحية تصعب عليه حمل ابنه.

وقد ذكر والده لعدسة صدى البلد أن ابنه "أحمد" ولد طفل طبيعي تماما، وتعرض لحرارة مرتفعة ذات يوم وبعد التشخيص الطبي الخاطئ ساءت حالته، وظل يتردد على مستشفيات مصر بأكملها لمحاولة الوصول للعلاج، ودامت الفحوصات والأشعة والتحاليل سنين طويلة كانت حمل كبير عليهم.

وتعاني والدته من متطلباته الكثيرة نظرا لصعوبة حركته، وتابعت القول: "طلباته كترت عليا، ومبقتش أقدر على حملها"، وتستمر والدته في رعايته طوال اليوم رغم تعبها وكبر سنها.

ويحتاج أحمد لجهاز طبي ما يساعده على تحريك أطرافه بسهولة، ونظرت مشيخة الأزهر إلى حالته وقررت توفير الجهاز له، ولكن حتى الآن يذكر والده عدم صرف الجهاز بشكل فعلي، ولا تحتمل الحالة المزيد من التأخير.

ويستغيث أهله بالمسئولين في أسرع ما يمكن، لإنقاذ أحمد وعلاجه والنظر الى حالته بعين الرحمة والعطف، وتوفير حياة كريمة له خالية من المتاعب.

للتواصل مع الحالة على الرقم: 01225296099

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