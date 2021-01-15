مدرب طلائع الجيش عن ناصر منسي: عندما يصبح مدربا سيقدر الأمر

علق عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش ، على ما فعله اللاعب ناصر منسي ، في مباراة وادي دجلة .





واعترض ناصر منسي بشكل غير لائق على تبديله فى مباراة وادي دجلة.





وقال بسيوني ، فى تصريحات تلفزيونية ، ان منسي يجب عليه ان يعذرني ، لأنه حينما يصبح مدربا سيدرك مدى صعوبة قراراته التي يتخذها، ولست غاضبا منه.





وشدد بسيوني ، علي انه يحبه للغاية والكرة لم تطاوعه فى مباراة وادي دجلة .





وفي نفس السياق ، اعتذر ناصر منسي لـ عبدالحميد بسيوني علي الهواء، وقال: "كنت اتمني التهديف فى مباراة اليوم".





وعاد بسيوني فى التصريحات مرة أخري ، وقال ، كنا بحاجة إلى الفوز لإعاده الثقة مرة أخرى لدى اللاعبين، وكان من الصعب أن الفريق يخوض 7 لقاءات دون فوز.



