ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المنيا يستضيف بترول أسيوط بالقسم الثانى غدا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا غدا نظيره بترول أسيوط ضمن مباريات الجولة التاسعة، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،في اللقاء الذي سيقام في تمام الثانية والنصف ظهرا باستاد جامعة المنيا .

ويدخل فريق المنيا المباراة برصيد 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشرقية للدخان المتصدر.. ويسعى لمواصلة الانتصارات والعودة للصدارة.

ويستعيد فريق المنيا جهود عمرو عثمان مهاجم الفريق وتواجده في لقاء بترول أسيوط بعد إنتهاء إيقافه ،وكذلك عودة أحمد شحاته جناح الفريق عقب تعافية من الإصابة.

وتأكد غياب بدوي عاشور وفيصل غريب وبرسوم محروس عن الفريق بسبب الإصابات.

كما قدم قناوي الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، والأعضاء وكذلك جميع الجماهير لما قدموه من مساندة ودعم حقيقي للفريق. وقال قناوي، إن الحظر الذي فرضه على اللاعبين مع وضع خطة كاملة للتدريبات المكثفة لعبت دورًا هامًا لاستعادة الثقة بينهم واستعادة نغمة الفوز،و يجب على الجميع مساندة الفريق للحظات الأخيرة وليس التشكيك في قدراته من حين لآخر.

كما أشار المدير الفني إلى أن الفترة السابقة عمل جاهدًا على تكوين أفضل مجموعة للفريق، للمنافسة على الصعود بشكل حقيقي خلال الموسم الجديد بما يليق باسم نادي المنيا اكسبريس الصعيد، مختتما تصريحاته بأن النادي هو الأهم في حياته ولن يتأخر عليه بأي جهد.

ويحرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباريات لدعم ومؤازرة الفريق خلال مسيرته بالموسم الجديد، إذ يحضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على ملعب كرة القدم، وا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المنيا تضم صانع ألعاب بني سويف بالقسم الثاني

المنيا يضم جناح التليفونات لمدة موسمين

مهاجم المنيا يجدد تعاقده بالممتاز ب

مدافع سوهاج ينضم إلى المنيا لمدة موسمين

دوري القسم الثاني.. بترول أسيوط يبدأ مواجهاته مع كيما أسوان وتنتهي بديروط

فريق المنيا يواجه مطبات متوازنة في بداية رحتله بالممتاز ب

ترشيحاتنا

مشيرة هادي الجيار تحكي عن الأيام الأخيره في حياة والدها.. فيديو

مخدرات ودعارة.. 10 معلومات عن إنجي خوري بعد القبض عليها

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

السودان يحذر إثيوبيا ويتحدث عن احتمالات الحرب

صدمة لا يمحوها الزمن.. قصة جرح خفي أدمي قلب الزعيم جمال عبد الناصر

بعد أنباء عن خطوبة طليقها.. إطلالات مثيرة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

Advertisements

قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

أبو التفانين حدوتة.. رمضان صبحي يرد على جمهور الأهلي ويتصدر هدافي الدوري

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

أخبار الكرة السعودية.. تركي آل الشيخ ينعى نجم الأهلي السابق.. الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي

نائب رئيس سانت إيتيان لـ صدى البلد: لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

تناسب الدوري المصري.. 5 صفقات سوبر ببلاش في ميركاتو الشتاء

نص رسالة مصطفى محمد لمجلس إدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان الفرنسي

إصابة نجم الزمالك خلال مران الفريق قبل مواجهة الجونة

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد