صور من أحدث عروض مسرح أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، وهي المسرحية الكوميدية "حاجة مهمة جدًا".

وتدور أحداث مسرحية "حاجة مهمة جدًا"، تدور أحداثها حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.





وتُعرض مسرحية "حاجة مهمة جدًا" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" اليوم الجمعة 15 يناير.