ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

22 لاعبًا في قائمة بترول أسيوط استعدادًا لمباراة المنيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
أعلن كرم جابر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط عن قائمة الفريق إستعدادا لمواجهة فريق المنيا بالجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،في اللقاء الذي سيقام في تمام الثانية والنصف بإستاد جامعة المنيا.  

وجاءت قائمة الفريق كالأتي: 
محمد رمضان عبد المحسن محمد محمد دياب على شعبان احمد ذكى على جمعه اسلام حمدى عرفه شعبان عمرو زينهم حسام منصور أحمد بيبو مؤمن راضى إيبواه مصطفي كزلوف كاستلو على الفرارجى محمود كمال احمد ترك محمد العندليب احمد يونس محمود وحيد زلاكه . ويفتقد فريق بترول أسيوط لجهود حارسه المتميز محمد مزيكا للإيقاف باللقاء الماضي أمام شبان قنا ،علي أن يعود بلقاء كأس مصر أمام نادي أسمنت أسيوط.

وإليكم باقي مواجهات الفريق البترولي خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد : الجولة العاشرة بترول أسيوط×أسمنت أسيوط الجولة الحادية عشر طهطا×بترول أسيوط الجولة الثانيةعشر بترول أسيوط×بني سويف الجولةالثالثة عشر الفيوم ×بترول أسيوط الجولة الرابعة عشر بترول أسيوط ×الاعلاميين الجولة الخامسة عشر ديروط×بترول أسيوط.

 وكان قد تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسبوط مع كرم جابر المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، لقيادة الفريق فنيا خلفًا محمد عبدالسميع الذي قدم استقالته مؤخرًا.
Advertisements
Advertisements

قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

أبو التفانين حدوتة.. رمضان صبحي يرد على جمهور الأهلي ويتصدر هدافي الدوري

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

أخبار الكرة السعودية.. تركي آل الشيخ ينعى نجم الأهلي السابق.. الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي

نائب رئيس سانت إيتيان لـ صدى البلد: لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

تناسب الدوري المصري.. 5 صفقات سوبر ببلاش في ميركاتو الشتاء

نص رسالة مصطفى محمد لمجلس إدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان الفرنسي

إصابة نجم الزمالك خلال مران الفريق قبل مواجهة الجونة

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد