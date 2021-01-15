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رياضة

رئيس اتحاد اليد الجزائري: لم نأت إلى مصر للفوز على المغرب فقط

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد حبيب لعبان، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد، أن منتخب بلاده لم يأت إلى مصر للمشاركة في بطولة العالم من أجل الفوز على المغرب فقط.

وتوقع لاعبان مباراة صعبة جدا لمنتخب بلاده أمام أيسلندا، المقررة غدا السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

وقلب المنتخب الجزائري تأخره أمام نظيره المغربي بنتيجة 7 / 15 في الشوط الأول إلى فوز 24 / 23، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة العالم المقامة بمصر.

وقال لعبان، في اتصال هاتفي مع الإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة "عانينا جميعا في مباراة أمس، لم نكن نتصور ذلك السيناريو، لكن في النهاية نجحنا في تحقيق الانتصار وهذا هو الأهم".

وأضاف "بعض اللاعبين كالحارس خليفة غضبان واللاعب أيوب عبدي، ساهموا في قلب الطاولة على المنتخب المغربي".

ورفض لعبان، تحميل مسؤولية الأداء الضعيف للمنتخب الجزائري للحارس عبد الله بن مني، الذي وصفه بالحارس الجيد بعدما أظهر إمكانيات كبيرة خلال دورة وارسو الدولية التي جرت الشهر الماضي ببولندا.

وأوضح "ربما الحارس بن مني لم يدخل في أجواء المباراة كما يجب. لكن الحمد لله أننا حققنا الفوز في النهاية الذي قد يسمح بتحقيق الهدف الرئيسي من مشاركتنا في هذه البطولة وهو بلوغ الدور الرئيسي".

وتوقع لعبان، مباراة صعبة جدا أمام منتخب أيسلندا غدا السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، موضحا أن المنافس سيحاول الفوز بأكبر فارق وتدارك خسارته في المباراة الأولى أمام البرتغال 23 / 25 أمس الخميس.

وتابع :"نحن لم نأت إلى مصر للفوز على المغرب فقط، سنحاول التأكيد على العودة القوية لكرة اليد الجزائرية على الساحة العالمية، وسندافع عن حظوظنا في بقية المباريات التي سنلعبها بكل ثقة".

ورشح لعبان، المنتخب البرتغالي لتصدر المجموعة السادسة، وقال إنه يعتبره من  أفضل المنتخبات على الصعيد العالمي في الوقت الحالي.

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