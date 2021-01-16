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اقتصاد

حتى 15 مارس.. الإعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات للشقق والأراضي بالمدن الجديدة

السبت 16/يناير/2021 - 02:06 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، عن استمرار مهلة العمل بالتيسيرات السابق منحها من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بجلسته رقم (146) ، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 2021/3/15 ، وذلك بالإعفاء من سداد كافة غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم العمل بالتيسيرات، فى الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من 2020/12/14 وحتى 2021/3/15.

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وأشار الوزير، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
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