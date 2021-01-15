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محافظات

في نصف ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 109 آلاف جنيه لمرضى كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:44 م
في نصف ساعة.. قرية
في نصف ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 109 ألف جنيه لمرضى كورونا
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مروة فاضل
ضربت قرية شنشور بمركز إشمون بمحافظة المنوفية، أروع أمثلة التعاون حيث استطاع أهل القرية، جمع تبرعات عقب صلاة الجمعة لمساندة مرضى كورونا.

ودشن شباب القريه حملة علي وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك لجمع التبرعات لمساندة مرضي كورونا وبدأت التبرعات عقب صلاة الجمعة.

وتمكن شباب القرية من جمع 109 آلاف جنيه خلال نصف ساعة، كونا فيها أهالي القرية مجموعات في مساجد القرية.

وقال أشرف زيدان من أهالي القرية، إن المبادرة تهدف إلى مساعدة ودعم الأهالي في مواجهة كورونا، حيث بدأوا في التنفيذ الفعلي للمبادرة بجمع  التبرعات  وتقسيمها علي جمعيات  القريه  لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أن مجلس إدارة جمعية نهضة وتمنية شنشور، قام بسداد المستحق عليه  لصيدليات القرية  والذي تجاوز 30 ألف جنيه وباقي المبلغ  تحت حساب دعم منظومة الأكسجين.

وأكد أن المبادرة تهدف إلي دعم القرية باسطوانات الأكسجين وتوفير الأدوية لغير القادرين ودعم الأهالي وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع، أن جميع أهالي القرية تبرعوا حتي وصل الأمر للاطفال الذين تبرعوا بمبالغ بسيطة كنوع من المشاركة.
في نصف ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 109 آلاف جنيه لمرضى كورونا
في نصف ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 109 آلاف جنيه لمرضى كورونا
في نصف ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 109 آلاف جنيه لمرضى كورونا
في نصف ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 109 آلاف جنيه لمرضى كورونا
في نصف ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 109 آلاف جنيه لمرضى كورونا
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