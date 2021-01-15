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فن

بالبنط العريض .. أفضل أغنية لعام 2020 في استفتاء جائزة الإعلام والصحافة العربية

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:46 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حصد النجم حسين الجسمي على جائزة أفضل اغنية لعام 2020 في الاستفتاء الذي نظمته ادارة جائزة الإعلام والصحافة العربية عن أغنيته "بالبنط العريض".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

جائزه الاعلام والصحافة العربية تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية.

كما أن اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدي العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لان بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل لذلك كانت فكرة جائزة الاعلام والصحافة العربية Arab Media Award.

وتلقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على الوباء اللعين.

ونشر "الجسمي" صورة له عبر انستجرام وهو يتلقي اللقاح وعلق قائلًا :"الحمدلله تلقّيت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19‏والحمد لله على نعمة الإمارات".

وتابع "الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان ‏وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا ‏وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".
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