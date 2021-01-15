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الرائد محمود صالح: حصلنا على المركز الخامس في بطولة العالم لتشابك المظلات

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:05 م
الرائد محمود صالح
الرائد محمود صالح
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حمزة شعيب
قال الرائد محمود صالح ضابط بقوات المظلات، إن فرد قوات المظلات يخضع لتدريبات كثيرة، لكي يتمكن من تنفيذ القفز الحر، مثل اختبارات لياقة طبية وبدنية ونفسية وذهنية، لافتا إلى وجود مخاطر، لكنها محسوبة كما أن التدريبات تكون راقية لكي يستطيع الأفراد تنفيذ المهمات التي توكل إليهم.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي" ،: "القفز الحر العسكري لا ينفصل عن القفز الحر الرياضي، إذ شاركت قوات المظلات في بطولات دولية كثيرة وبطولة عالم وبطولة آسيا وبطولات عربية وحققت المراكز الأولى في الغالب.

وأشار إلى أن القفز الحر الرياضي يخدم عملية القفز الحر العسكري، إذ أنها عملية معقدة جدًا على مستوى التخطيط والتنفيذ وتستوجب تحقيق التأمين للمقاتل الذي سيستكمل المهمة.

وأضاف  الرائد محمود صالح ضابط بقوات المظلات:"حصلنا على المركز الخامس في بطولة العالم لتشابك المظلات".
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