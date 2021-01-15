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رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك في قمة مباريات دوري سيدات الطائرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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محمد سمير
حقق فريق الأهلي الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري الطائرة سيدات لموسم 2020-2021. 

واستطاع فريق الأهلي بقيادة مديره الفني حمد الصافي التفوق في أغلب أحداث المباراة على منافسه الزمالك بقيادة المدير الفني إيهاب علي فبعد أن نقدم الأهلي في الشوط الأول استطاع الزمالك العودة من جديد و التعادل في الشوط الثاني ولكن الأفضلية بعد ذلك ذهبت للأهلي  لتنتهي المباراة لصالحه، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25-17 ،21-25 ،25-17 ،  25-10.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع ناديي الصيد والزمالك
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