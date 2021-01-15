بعد السماح لهم باستيراد سيارات.. برلماني يوضح مزايا قرار دعم ذوي الإعاقة

علّق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير، قائلًا" قرار مهم للغاية يؤكد حرص الدولة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة".









وأفاد "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذا القرار سوف يساهم في توفير قدر كبير من الأموال على ذوى الاحتياجات نظرًا للتكلفة العالية التي كانت تقع عليهم، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تسمح لهم باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا.









وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام المختلفة على المميزات التي توفرها الدولة لذوي الاعاقة بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم تعريفها بهذه المميزات التي تسعى الدولة لتوفيرها.





وتابع:" مجلس النواب في دورته الحالية يسعى لمناقشة كافة القوانين التي تعود بالمنفعة على المواطنين باختلاف حالتهم أو ثقافتهم أو طبقتهم الاجتماعية".









يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.





وقالت جامع ، إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير.





وذلك ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.