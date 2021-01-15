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فن

بأغنية مبقاش حبيبي .. نرمين الفقي تشارك متابعيها فيديو جديدا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:42 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت نرمين الفقي بفستان أسود لامع، طويل وبدون أكمام، واكملت الطلة بلوك ميك اب يبرز جمالها وتسريحة شعر ويفي على اكتافها.

 

وعلى أنغام الموسيقى، شاركت متابعيها حالة الانسجام مع الكلمات، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات.

 

وهاجمت بعض الجماهير مؤخرًا الفنانة نيرمين الفقي بسبب دورها في مسلسل لؤلؤ الذي بدأ عرض حلقاته هذا الأسبوع.       

 

ونشرت نيرمين الفقي صورة لها من مسلسل لؤلؤ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، لتعلق إحدى المعجبات، قائلا: "مش مستواكي المسلسل ده بصراحه ولا شوت في التريلير و اسمك في الاخر و لا موجوده في التتر.. حتي في الشكل كلنا عارفين انك قمر".        

 

واكتفت نرمين الفقي بالرد على تلك الانتقادات بوضع ايموجي.       

 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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