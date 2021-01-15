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أخبار العالم

بعد إهانته للجيش.. أول تعليق من "الصحفيين" اللبنانية على توقيف رضوان مرتضى

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:39 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
اكدت  " نقابة الصحفين" اللبنانية حرصها الكامل على كرامة الجيش اللبناني ودوره الوطني في هذه الظروف الصعبة، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والاعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل.

جاء ذلك في أول رد فعل لنقابة الصحفيين اللبنانيين علي الاخبار المتداولة بشأن  استدعاء الصحفي رضوان مرتضى الى وزارة الدفاع للتحقيق معه بسبب الإساءة الى قيادة الجيش. 

فيما شددت النقابة علي موقفها الثابت والدائم الذي سبق واتخذته في جميع الاستحقاقات المشابهة، هو  أن الصحفي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات.

كما ناشدت النقابة اللبنانية  قيادة الجيش احترام قرار النقابة، واعتماده في أي مراجعة قضائية تخصها مع رجال الاعلام، خاصة أن الزميل مرتضى أعلن استعداده للمثول أمام القضاء في حال الادعاء عليه بحسب البيان الصادر عن النقابة
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