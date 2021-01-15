بعد إهانته للجيش.. أول تعليق من "الصحفيين" اللبنانية على توقيف رضوان مرتضى

اكدت " نقابة الصحفين" اللبنانية حرصها الكامل على كرامة الجيش اللبناني ودوره الوطني في هذه الظروف الصعبة، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والاعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل.





جاء ذلك في أول رد فعل لنقابة الصحفيين اللبنانيين علي الاخبار المتداولة بشأن استدعاء الصحفي رضوان مرتضى الى وزارة الدفاع للتحقيق معه بسبب الإساءة الى قيادة الجيش.





فيما شددت النقابة علي موقفها الثابت والدائم الذي سبق واتخذته في جميع الاستحقاقات المشابهة، هو أن الصحفي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات.



