بعد ارتفاع إصابات كورونا.. طلاب الجامعات: رجع الكتاب وهات المسلسل تاني يا حب

علق الطلاب الجامعات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا أمس مرة أخرى ليتخطى حاجز ١٠٠٠ إصابة بعد انخفاض أعداد الإصابات الأيام الماضية القليلة قائلين: "رجع الكتاب وهات المسلسل تاني يا حب".





وناشد عدد من الطلاب بتطبيق نظام الامتحانات لتتم بشكل إلكتروني أو أبحاث بعد إعلان قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، بسبب الظروف المحيطة وزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.





وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على تعليق الدراسة واستكمال امتحانات الفصل الدراسي الاول في بعد منتصف الفصل الدراسي الأول، حيث نشرت شيماء أيمن قائلا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نسيت المنهج".













بينما سخر أحمد عبد الله ، قائلا: " وبمناسبة الموضوع ده حبيت اقولكم نطبق الأبحاث أحسن لأنه بسبب الامتحانات عطلتنى عن الشغل"، أما مصطفي الغنيمي ، فقال: أنا شايف اننا نعمل أبحاث لسنة أولى وتانية وتالتة وسنة رابعة نعمل حاجة زى الأبحاث كدا بس كل بحيث الدكتور يكون عارف من خلالها أن الطالب فاهم ف المنهج " فيما قالت هالة محمد: " اي حاجة انا راضية ، أهم حاجة منزلش امتحن في الكلية".





وفي ذات السياق أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات ستجرى بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي حتى الآن، ولا قرارات جديدة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الامتحانات لم تحدد شكلها حتى الآن إن كانت ستجرى أونلاين فقط أم سيتم إجراؤها بالحضور للجامعة.





وقال المصدر لـ"صدى البلد"، إن قرار دمج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم يتخذ، ولكنه قد يكون مطروحا، ولكن إذا كانت الظروف المتعلقة بكورونا داخل مصر وانتشار الفيروس لا تسمح، لذا لا بد على الجميع الحرص على عدم انتشار الفيروس لكي ينهي الطلاب دراستهم في موعدها وبالشكل الطبيعي دون تشتت.