جامعة حلوان في أسبوع.. فتح باب التقدم للدراسات العليا.. فوز طالبة بمقعد برلمان الشباب.. ودورة تدريبية للعاملين

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا في الكليات

علوم حلوان تعلن فوز الطالبة فوزية عبد الكريم بمقعد في برلمان شباب 2021

دورة تدريبية بجامعة حلوان لتدريب العاملين على إعداد وكتابة التقارير









شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم.





أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.





وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

على أن يكون التقدم بالكلية إلكترونيًا.









وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-





- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

- بيان تقديرات.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقه الشخصية.

- عدد (٦) صور شخصية.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.









أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن فوز الطالبة فوزية عبد الكريم سليمان الطالبة بالمستوى الرابع بكلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مؤخرًا بمقعد فردي في النموذج الأول لمحاكاة الحياة السياسية المصرية (مجلس النواب) برلمان شباب مصر٢٠٢٠/٢٠٢١ بمحافظة القاهرة عن الدائرة السادسة (التجمع الخامس والتجمع الأول ومدينة نصر ومصر الجديدة)، حيث تم التصويت إلكترونيا.





جاء النموذج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة.









كما جاءت مشاركة كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، والدكتورة منار سليم منسق البرنامج.





وينفذ برلمان شباب بأسلوب جديد يتماشى مع واقع الحياة السياسية و البرلمانية في مصر تحت شعار "كن قياديا كن مؤثرا".

يأتى التنظيم لأول مرة من خلال دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمعايشة تلك التجربة الرائدة لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية.









نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية أون لاين عن طريق برنامج Zoom للسادة العاملين بالجامعة للتدريب على إعداد وكتابة التقارير، وذلك تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، و مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، وعبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ورانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب









واستهدفت الدورة التدريبية تدريب العاملين على مفهوم التقارير وأهميتها وأهدافها والتقارير كوسيلة اتصال وأنواع التقارير، كما تم التدريب على خصائص ومواصفات التقرير الجيد، وشروط التقرير الجيد وخطوات ومراحل إعداد التقارير، وإعداد هيكل التقرير وما يجب تجنبه عند كتابة التقارير.





وتم تدريب العاملين على الوصايا العشر لكتابة التقارير، وأبرز مصادر المعلومات لكتابة التقارير، والمعوقات التي يمكن أن تواجه جمع المعلومات لكتابة التقرير.



