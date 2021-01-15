الإفتاء: يجوز توجيه أموال الزكاة لتوفير لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن فتوى إجازة صرف أموال الزكاة لتوفير فيروس كورونا من باب الشكاوى التي تلتف حول مقاصد الشريعة.





وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مقاصد الشريعة تقتضي حماية الإنسان ورعايته وعلي رأس هذه المقاصد المقصد الشرعي لحفظ النفس.





وأشار إلى أن حفظ النفس البشرية تعني حفظ الإنسان لنفسه وحياة من حوله ويسهم في ذلك بكل ما لديه من وسائل، موضحا أن الإسهام في بناء الصحة والمشاركة في توفير لقاح فيروس كورونا يأتي تحط المقصد الشرعي لحفظ النفس.





وأوضح أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب علي الجميع التعاون وأن نخرج الزكاة في باب الصحة وتوفير لقاح فيروس كورونا وكفاية الأفراد بما يرتبط بأمر حياتهم ومعاشاتهم سواء علي مستوي الفرد أو المجتمع، لافتا إلي أن وهو من أكبر المقاصد التي شرع الله لها الزكاة.